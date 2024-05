Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 28,54 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 28,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,65 EUR. Mit einem Wert von 27,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 784.421 Aktien.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 5,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 16,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 75,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 02.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,96 EUR je Aktie.

