Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittwochmittag fester

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 17,55 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,55 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 17,77 EUR. Bei 17,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.227.639 Aktien.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 88,95 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Hot Stocks heute: Apple-Short-Trade - Vonovia: Tiefere Kurse zeichnen sich ab

Aktien von Vonovia, Aroundtown und Co. verlustreich: Immobilienwerte leiden vor Powell-Rede unter Zinssorgen

Deutsche Wohnen-Aktie fester: Anteilseigner von Deutsche Wohnen gegen Sonderprüfung eines Milliardenkredits an Vonovia