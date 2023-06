Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag höher

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 17,61 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 17,61 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 17,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 89.882 Stück.

Am 04.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 33,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 88,30 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 15,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,11 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

