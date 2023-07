Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 21,06 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 21,06 EUR. Bei 20,72 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 21,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.093.903 Stück.

Am 04.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,45 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 27,49 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,89 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.05.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 02.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

