Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 21,21 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 21,21 EUR zu. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,26 EUR zu. Bei 21,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.890.506 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,89 EUR.

Am 04.05.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.08.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) angefallen

Vonovia- und LEG-Aktien stark: Immobilientitel erholen sich weiter

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eingebracht