Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 20,93 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 20,93 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 20,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 195.128 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 37,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

