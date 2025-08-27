Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 28,19 EUR.

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 28,19 EUR ab. Im Tief verlor die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 631.360 Vonovia SE-Aktien.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Zuwachs von 20,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,10 EUR je Vonovia SE-Aktie.



