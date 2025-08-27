Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

So entwickelt sich Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 28,72 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 28,72 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.130 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. 18,14 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 19,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,80 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Vonovia SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,10 EUR je Aktie.

