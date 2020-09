Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aktuell: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 12.828 Punkten notiert. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,34 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 510.209 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2020 erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,71 EUR am 19.03.2020.

Experten gaben als mittleres Kursziel 61,08 EUR an. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 2,35 EUR je Aktie belaufen.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 396.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

