Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 28,59 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 28,59 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,52 EUR. Bei 28,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 340.679 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 29,09 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Mit Abgaben von 46,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,65 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.11.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

DAX aktuell: DAX letztendlich mit Zuschlägen

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht