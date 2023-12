Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 28,66 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,66 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,52 EUR. Bei 28,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 598.533 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 87,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,65 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

