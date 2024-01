Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,62 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 27,62 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,63 EUR. Bei 27,18 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,58 EUR. Bisher wurden heute 463.256 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,09 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,32 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,36 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein