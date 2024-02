Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 25,84 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 25,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 324.459 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Gewinne von 13,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 40,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,908 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,82 EUR.

Am 03.11.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,18 EUR fest.

