Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legt am Donnerstagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 26,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 26,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,08 EUR. Bei 25,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.332 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 29,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 29.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 41,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,908 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,82 EUR.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

