Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 26,29 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 26,29 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 690.764 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,45 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,24 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 61,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,66 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

