Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 28,12 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 28,12 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 366.400 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,21 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 7,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,86 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2024 wird am 02.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

