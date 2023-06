Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 17,60 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 17,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 17,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 632.515 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 15,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 02.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

