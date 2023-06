Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 17,41 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 17,41 EUR nach. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 17,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.142.112 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 14,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,11 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 vorlegen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,18 EUR fest.

