Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 17,73 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,73 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 17,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 94.317 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 13,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,11 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 02.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

