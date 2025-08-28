Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag nahe Nulllinie

Vonovia SE im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE. Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 27,93 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE-Aktie um 11:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 27,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 28,07 EUR. Bei 27,88 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 427.331 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,48 Prozent. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 13,96 Prozent sinken.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,80 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,95 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,10 EUR je Aktie.

