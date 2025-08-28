Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagvormittag gefragt

So bewegt sich Vonovia SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,03 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,03 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,07 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.819 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,27 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,80 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,10 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

