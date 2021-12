Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht an

Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 48,74 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.948 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 48,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86.896 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 23.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,15 EUR. Am 25.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,53 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 63,46 EUR. Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

