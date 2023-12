Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteidigt am Freitagmittag Tendenz

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 28,83 EUR.

Mit einem Kurs von 28,83 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,93 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 28,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 313.407 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 29,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 47,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,65 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

