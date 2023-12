Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Freitagnachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 28,54 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 14:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 28,54 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,54 EUR. Mit einem Wert von 28,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 919.961 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 29,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 1,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (15,27 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,65 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

