Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 28,82 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 28,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,78 EUR. Bei 28,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 40.087 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,09 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 0,94 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 47,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,65 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX liegt am Donnerstagmittag im Minus

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Ausblick auf 2024: Immobilienexperten erwarten weiteren Anstieg der Mieten - Kaufpreise könnten hingegen sinken