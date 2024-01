Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 28,47 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,69 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,46 EUR. Bisher wurden heute 1.012.543 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 2,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 46,36 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,36 EUR.

Am 03.11.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

