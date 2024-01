Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Vormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 28,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 28,42 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,69 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.412 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 29,09 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (15,27 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 46,27 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

