Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag mit Kursplus

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 17,01 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,39 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.475.298 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 41,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 11,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,62 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,674 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

