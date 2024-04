Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 27,50 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 27,50 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,95 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.098.727 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,66 EUR.

Am 14.03.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,43 Mrd. EUR, gegenüber 1,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,29 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,92 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

