Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,02 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,05 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.353 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,24 EUR am 01.06.2023. Mit einem Kursverlust von 42,04 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,86 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 02.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

