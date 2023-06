Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 17,88 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 17,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.079.798 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 85,51 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 17,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,11 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

