Kursentwicklung im Fokus

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag stärker

30.06.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 17,92 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 17,92 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,12 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,55 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.271.082 Aktien. Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 85,10 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 17,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,11 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2023 terminiert. Am 02.08.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Hot Stocks heute: Apple-Short-Trade - Vonovia: Tiefere Kurse zeichnen sich ab Aktien von Vonovia, Aroundtown und Co. verlustreich: Immobilienwerte leiden vor Powell-Rede unter Zinssorgen Deutsche Wohnen-Aktie fester: Anteilseigner von Deutsche Wohnen gegen Sonderprüfung eines Milliardenkredits an Vonovia

