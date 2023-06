Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 17,77 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 17,77 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 17,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 211.094 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 86,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 14,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,11 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

