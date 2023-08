Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legt am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 21,29 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 21,29 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 21,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.305.166 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2023 auf bis zu 28,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 25,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,99 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 01.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,17 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

GCP-Aktie im Höhenflug: Kaufempfehlung treibt Grand City Properties an

Aktien von Vonovia, Aroundtown, LEG und Co. weiter gefragt: Scharfe Gegenbewegung am Anleihemarkt hilft Immobilienaktien

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment eingefahren