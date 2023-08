Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Mittwochvormittag nach

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 20,94 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 20,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,92 EUR. Bei 20,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 75.862 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 28,72 EUR markierte der Titel am 17.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 27,09 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 27,08 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 27,99 EUR.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

GCP-Aktie im Höhenflug: Kaufempfehlung treibt Grand City Properties an

Aktien von Vonovia, Aroundtown, LEG und Co. weiter gefragt: Scharfe Gegenbewegung am Anleihemarkt hilft Immobilienaktien

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment eingefahren