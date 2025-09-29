Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,36 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 551.222 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 28,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,84 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,82 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

