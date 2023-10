Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 21,16 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 21,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 21,29 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.608.639 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2023 auf bis zu 28,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 38,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,42 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 01.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

