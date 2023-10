Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 21,04 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 21,04 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 21,18 EUR. Mit einem Wert von 20,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.945 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 17.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 36,50 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 27,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,42 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

