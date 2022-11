Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag gesucht

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 24,11 EUR zu. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 125.518 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 50,73 Prozent zulegen. Bei 18,59 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2018 über eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,03 EUR.

Am 04.11.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia kommt bei Refinanzierung und Schuldenmanagement voran

Deutsche Wohnen-Aktie tiefer: Deutsche Wohnen verzeichnet geringere Mieteinnahmen

Vonovia-Aktie profitiert: Vonovia steigert Umsatz kräftig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE