Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag mit Einbußen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 21,99 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 21,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 521.181 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 55,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,59 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 18,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,71 EUR an.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 07.03.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE