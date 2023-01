Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) stabilisiert sich am Dienstagmittag

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,81 EUR. Bei 26,01 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,43 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 719.691 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 48,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 47,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 18,59 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,88 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2018 1,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,73 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 07.03.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Aroundtown und Grand City Properties-Aktien im Minus: SocGen vorsichtiger für bestimmte Immobilienunternehmen

Vonovia-Aktie leichter: Vonovia beteiligt sich an Gropyus

Vonovia-Aktie und Grand City-Aktie tiefrot: EZB-Aussagen und Analystenabstufungen belasten Immobilienwerte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE