Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Dienstagvormittag ab

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 25,63 EUR. Bei 25,46 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 66.241 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 48,78 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 47,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 18,59 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 EUR, nach 1,35 EUR im Jahr 2018. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,44 EUR.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.03.2024.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

