Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag gesucht

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 28,97 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 28,97 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 146.212 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 47,29 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

