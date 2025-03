Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 24,90 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 24,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 24,73 EUR. Bei 25,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 826.683 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,27 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,49 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 0,900 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,21 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 68,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,40 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,91 EUR je Aktie.

