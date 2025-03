Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagnachmittag im Minus

So bewegt sich Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 25,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 25,00 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE-Aktie bei 24,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.495.976 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 26,32 Prozent niedriger. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,21 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE gewährte am 19.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,40 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,40 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Vonovia SE am 07.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,91 EUR je Aktie belaufen.

