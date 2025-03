Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag fester

Vonovia SE im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Vonovia SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,13 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,13 EUR zu. Bei 25,20 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,11 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167.822 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 35,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 4,38 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,21 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Börse Frankfurt in Rot: DAX liegt am Freitagnachmittag im Minus