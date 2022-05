Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag schwächer

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 31.05.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 35,08 EUR abwärts. Bei 34,72 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,40 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 675.804 Stück gehandelt.

Bei 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 31,76 EUR. Mit Abgaben von 10,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,78 EUR.

Am 05.05.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,55 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 761,41 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 581,95 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,75 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

ADLER-Aktie mit herben Verlusten: Staatsanwaltschaft Frankfurt hat wohl Ermittlungen gegen ADLER aufgenommen

Vonovia-Aktie leichter: Knapp die Hälfte der Vonovia-Aktionäre wählt Aktiendividende für 2021

Vonovia-Aktie zieht an: Vonovia legt dank Deutsche Wohnen operativ deutlich zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE