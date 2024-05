Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Mittag

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 27,91 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 27,91 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 27,79 EUR. Mit einem Wert von 28,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 343.391 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,24 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,68 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 40,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,86 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,67 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

