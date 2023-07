Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verliert am Mittag

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 21,13 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,13 EUR. Bei 21,03 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 687.953 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 56,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 38,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,89 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 02.08.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

