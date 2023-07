Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,34 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 21,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 21,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.569.296 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 02.08.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

